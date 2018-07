Tijger met dorst gespot op de Grote Markt 04 juli 2018

Het is dorstig weer, ook voor tijgers. Dit exemplaar laaft zich zorgeloos aan de fontein van Brabo in het midden van de Grote Markt. Het is gelukkig geen levend wezen, maar één van de 16 levensgrote replica's die de stad Antwerpen dit jaar plaatst om de Zoo in het voetlicht te plaatsen. Op de Groenplaats kan je op een python stuiten en aan het Steenplein zie je met een beetje speurwerk twee krokodillen. Bij elk van de 16 beelden of beeldengroepen staat extra informatie en een plan om de andere dieren in de stad te spotten. Zo vind je de ideale selfiepartner in geen tijd. De zomercampagne loopt nog tot 31 juli. (DILA)