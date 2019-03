Tijdens Week van de Zorg op Mantelzorgcafé Annelin Marien

05 maart 2019

11u49 0 Antwerpen Mantelzorgers die voor iemand met dementie zorgen, kunnen op vrijdag 15 maart hun ervaringen uitwisselen op het Mantelzorgcafé in dienstencentrum Van Schoonbeke. Zorgbedrijf Antwerpen organiseert het café tijdens de Week van de Zorg, met allerlei workshops en infosessies.

Mantelzorgen is niet altijd vanzelfsprekend, daarom kunnen tips en getuigenissen helpen bij het zorgen voor een partner, ouder of buur met dementie. Dat weet Zorgbedrijf Antwerpen, en zij organiseren dus een Mantelzorgcafé met workshops en activiteiten. Er komen experts praten over dementie, nachtrust bij dementie, slimme noodoproepsystemen, en innoverende toepassingen als een app met geheugenpaleizen die de communicatie met mensen met dementie kan vergemakkelijken. Verder kunnen er natuurlijk zoals in een echt café eigen ervaringen en tips uitgewisseld worden, wat voor mantelzorgers ook interessant kan zijn. Op het einde van de dag zal Axl Peleman het Mantelzorgcafé muzikaal afsluiten.

Alle workshops zijn gratis, en deelnemers kiezen zelf welke workshops en infosessies ze willen volgen. Inschrijven kan telefonisch op 03 247 32 63 of per e-mail naar dc.vanschoonbeke@zorgbedrijf.antwerpen.be.