Tijdelijke verkeersmaatregelen in Wilrijk, Merksem, Borgerhout en Berendrecht-Zandvliet-Lillo BJS

29 maart 2019

16u58 0 Antwerpen De stad Antwerpen voert dit voorjaar een aantal snelle en tijdelijke verkeersveiligheidsmaatregelen uit in Wilrijk, Merksem, Borgerhout en Berendrecht-Zandvliet-Lillo.

Wilrijk

In de Koornbloemstraat komt ter hoogte van het huisnummer 82 een plaatselijke rijbaanversmalling. Deze versmalling komt er door 2 ingrepen: een rijbaankussen en een fietsdoorsteek die door middel van arcering en flexibele palen (plooibakens) wordt gecreëerd. Ter hoogte van huisnummer 177 komt er een prefab-plateau met aan beide zijden een verdrijvingsvlak onder de vorm van arcering en plooibakens.

Merksem

In de Melgesdreef wordt ter hoogte van huisnummer 72 bijkomend een derde rijbaankussen geplaatst met opzij een verdrijvingsvlak en plooibakens. In de Frans Adriaensstraat komen er 8 betonnen rijbaankussens (4 per rijrichting, ter hoogte van huisnummers 14, 34, 50 en 62).

Borgerhout

In de Montenstraat gaat de aannemer de middengeleider inkrimpen en het rijbaankussen aan de overzijde van het kruispunt verwijderen. De rijbaankussens die aan vervanging toe zijn worden vervangen door duurzamere en kleinere betonnen rijbaankussens.

Berendrecht – Zandvliet – Lillo

In de Putsebaan worden een bijkomend rijbaankussen en plooibakens op de bestaande verdrijvingsvlakken voorzien.