Tijdelijke P+R Linkeroever biedt plek aan 200 wagens 04 mei 2018

02u59 0 Antwerpen Op Linkeroever is de tijdelijke park-and-ride (P+R) voor 200 wagens aan de Blancefloerlaan afgewerkt. De parking was nodig om tijdens de voorbereidende werken voor de Oosterweelverbinding voldoende parkeercapaciteit te hebben. In het najaar start de bouw van een parkeergebouw met 1.500 plaatsen.

De start van de aanleg van de tijdelijke P+R werd in februari nog omschreven als de langverwachte "schop in de grond" van het Oosterweelproject. "We staan klaar om na 20 jaar discussiëren en procederen eindelijk te investeren in de mobiliteit rond Antwerpen", zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).





"Maar waar schoppen in de grond gaan, daar ontstaat onvermijdelijk ook hinder voor de automobilist. We zorgen daarom voor een aantrekkelijk alternatief voor de wagen. We breiden de P+R-capaciteit fors uit, zodat meer mensen hun auto kunnen achterlaten aan de rand van de stad en snel en comfortabel kunnen overschakelen op het openbaar vervoer." De bestaande parkeercapaciteit was volgens mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) sowieso aan uitbreiding toe.





Langs de R1 aan de kant van Zwijndrecht, ten zuiden van de Blancefloerlaan, start dit najaar nog de bouw van een nieuw parkeergebouw van zes verdiepingen. Er zal plaats zijn voor 1.500 wagens en 150 fietsen. In 2020 zou die definitieve extra P+R klaar zijn. (BJS)