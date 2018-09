Tijdelijke invulling gezocht voor gebouw in Montevideowijk 06 september 2018

02u43 0

In afwachting van een definitieve bestemming zoekt AG Vespa een tijdelijke invulling voor een gebouw in de Montevideowijk op het Eilandje.





Het gebouw bestaat uit twee kleine magazijnen en één groot magazijn op het gelijkvloers. De eerste verdieping is onderverdeeld in verschillende kantoorruimtes. AG VESPA biedt een tijdelijke terbeschikkingstelling aan voor een periode van 1 jaar via biedingen onder gesloten omslag. De selectie van de kandidaten vindt plaats op basis van zowel financiële als inhoudelijke criteria. Uiterlijke datum voor het indienen van de voorstellen is vrijdag 28 september 2018 om 14 uur.





De bewoonbare oppervlakte bedraagt 1.110 vierkante meter. De maandelijkse huurprijs is vastgelegd op 1.750 euro. Voor meer informatie en bezichtiging: info@vespa.antwerpen.be. (ADA)