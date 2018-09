Tijdelijk toegangsverbod vrachtwagens ingevoerd 04 september 2018

In Borgerhout (ruwweg tussen de Plantin en Moretuslei en de Turnhoutsebaan) en in de Kievitwijk is gisteren, op de eerste schooldag, tijdelijk een toegangsbeperking ingevoerd voor vrachtwagens met een maximale toegelaten massa van meer dan 3,5 ton. De voertuigen mogen de zone niet langer inrijden tijdens de schooluren aan het begin en het einde van de schooldag.





De zone wordt in het noorden begrensd door de Carnotstraat, de Turnhoutsebaan en de Stenenbrug en in het oosten door de Noordersingel. In het zuiden door de Plantin en Moretuslei, en in het westen door de spoorlijn, het Centraal Station en het Koningin Astridplein. Deze grensstraten zijn niet in de zone opgenomen.





De stad Antwerpen wil zelf het goede voorbeeld geven: ook de +3,5 ton-voertuigen van de stadsdiensten zich aan het verbod houden. (Lijn)bussen, hulpdiensten en veegwagens mogen het gebied wél blijven binnenrijden op elk moment van de dag.





Het proefproject loopt gedurende zes maanden. Daarna volgt een evaluatie. (BJS)