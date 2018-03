Tiffany zet 24 slijpers op straat, GIA werft aan 14 maart 2018

02u37 0 Antwerpen Het prestigieuze juwelenhuis Tiffany laat zo goed als geen diamant meer slijpen in Antwerpen. Dochterbedrijf Laurelton ontslaat 24 van zijn 27 arbeiders. Beter nieuws is dat 's werelds grootste diamantlab GIA dit jaar zijn Antwerpse vestiging uitbreidt. Om hoeveel jobs het gaat, is nog niet bekend.

Officieel zijn er in Antwerpen nog circa 600 diamantarbeiders. Maar aan dat al lage aantal - in de vorige eeuw waren het er ooit 60.000 - wordt verder geknabbeld.





De beslissing van Laurelton om 24 slijpjobs te schrappen, kwam volgens regionaal ABVV-vakbondssecretaris Patrick De Backer als een donderslag bij heldere hemel. "We hebben vandaag (dinsdag, red.) de informatieronde in het bedrijf afgesloten en gaan nu praten over een sociaal plan. Meer kunnen we niet zeggen."





Volgens Margaux Donckier, woordvoerster van het Antwerp World Diamond Centre, behoudt Laurelton een kantoor in de Schupstraat. "Ze gaan zich focussen op sorteren en zagen van diamanten. Enkele jaren geleden sloten ze al hun slijperijen in Canada en Namibië."





Naast Laurelton hangt er nog slecht nieuws in de lucht: bij Gemtech - een dochter van Safdico - staan tien slijpersjobs op de helling.





De ontslagen staan volgens Donckier los van het bankenprobleem in de sector. Veel diamantairs krijgen geen kredieten of kunnen zelfs geen bankrekening openen. "De banken én de politiek moeten daarin hun verantwoordelijkheid nemen, want de nervositeit is gróót op de markt."





Melissa Smet, directeur van het Syndicaat der Belgische Diamantnijverheid, ziet ook positieve trends. "De voorbije maanden openden enkele nieuwe slijperijen. Kleinschallig, maar bedrijven zoeken weer arbeiders." (PHT)