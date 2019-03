Tiental bewoners vindt auto beschadigd terug na ontploffing handgranaat Patrick Lefelon

18 maart 2019

12u44 0 Antwerpen Bij de zoveelste aanslag in het Antwerpse drugsmilieu heeft een tiental bewoners schade opgelopen. Eén granaat ontplofte onder een auto. De stukjes metaal beschadigden aan de overkant een reeks auto’s die dwars op de straat geparkeerd stonden. “Nu had ik eens een parkeerplek vlak bij huis gevonden”, akkert Kristof Boons.

Rond 4 uur schrok bewoner Johnny in de De Pretstraat wakker. Een stevige knal op straat had hem uit zijn slaap gerukt. “Ik slaap achteraan de woning. Ik kwam aan de voorkant kijken maar daar was niets te zien. Pas toen het buiten licht werd zag dat ruiten uit verschillende auto’s waren beschadigd. De politie is rond 7 uur komen bellen. Er ging een gecontroleerde ontploffing gebeuren. Wij kregen de raad om aan de achterkant van de woning te blijven.”

Een tiental mensen loopt heen-en-weer tussen hun beschadigde auto en een politiecombi op het einde van de straat. De agenten stellen een proces-verbaal op over de beschadigingen. Er worden foto’s genomen, papieren voorgelegd en naar familie of werkgevers gebeld met de melding dat ze wat later komen vandaag.

Kristof Boons is één van de slachtoffers. De achterruit van zijn Peugeot ligt in duizend stukjes op de achterbank en op straat. Zijn wagen stond net tegenover de auto geparkeerd waaronder onbekenden vannacht een handgranaat lieten ontploffen.

“Ik woon om de hoek en was gisteravond erg tevreden dat er vlak bij ons huis een vrije parkeerplaats was. Meestal moet ik veel verder parkeren. Mijn partner heeft de knal vanmorgen wel gehoord maar had geen flauw idee wat er aan de hand was. Ik heb dan later het nieuws vernomen en ben komen kijken. Voilà, ik kan een nieuwe achterruit betalen.

Maar goed, de auto rijdt nog. Dat is het belangrijkste. De auto telde al krassen en deukjes, onder andere van de hagelstorm van een paar jaar geleden.”

Een Oost-Europese man staat wat verderop te bellen. Hij legt zijn baas uit dat hun twee busjes Opel Vivario allebei zijn beschadigd door de brokstukken van de ontplofte granaat. De zetels liggen bezaaid met stukjes glas. “Ik moet vandaag stofzuigen, zegt mijn baas.” De man kan een grijns amper onderdrukken.