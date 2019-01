Tienerpooier veroordeeld voor verkrachting 14-jarige Patrick Lefelon

18 januari 2019

16u26

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Antwerpen De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Toufik C. (20) uit Deurne vrijdag veroordeeld tot 37 maanden cel voor de verkrachting van een 14-jarig meisje. De man daagde niet op voor zijn proces.

Het slachtoffer verbleef in de jeugdinstelling van Mol en mocht het weekend van 17 op 18 februari 2018 thuis doorbrengen. Ze wilde daarna niet meer terug naar de instelling en besloot om weg te lopen. Ze nam contact op met Toufik C., die ze via Facebook kende en met wie ze al gechat had.

Het meisje werd opgepikt en naar de woning van de beklaagde gebracht, waar ze door hem verkracht werd. In de woning waren nog meer meisjes aanwezig die lingerie droegen en ze ving ook gesprekken op over “190 euro per uur”. Ze besefte dat het mis zou gaan, als ze bij Toufik C. zou blijven en slaagde erin te ontsnappen.

In voorhechtenis

Payoke ving haar op en er werd aangifte gedaan. Het meisje toonde de politie in welke woning ze was vastgehouden en liet ook zijn Facebookprofiel zien. Toen de politie Toufik C. aan de tand wilde voelen, bleek hij in voorhechtenis te zitten. Hij weigerde een verklaring af te leggen en stuurde ook zijn kat naar het proces.

De rechtbank vond de feiten bewezen, gelet op de geloofwaardige verklaring van het slachtoffer. Toufik C. was met deze feiten niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al twee keer veroordeeld tot een werkstraf.