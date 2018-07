Tienerpooier met veel praat moet 40 maanden uitzitten 28 juli 2018

02u46 0 Antwerpen Tienerpooier Toufik C. zit sinds donderdag in de gevangenis om er zijn veroordeling tot 40 maanden cel uit te zitten. De man werd begin deze maand samen met zijn oudere broer Jamal veroordeeld omdat zij drie minderjarige meisjes in de prostitutie hadden gedwongen.

Op zijn proces bleef Toufik echter afwezig. De onderzoeksrechter had hem in februari vrijgelaten onder elektronisch toezicht.





De jongeman trok zich daar weinig van aan. Voor het oog van de camera knipte hij zijn enkelband door en postte het filmpje op sociale media. De man gedroeg zich als een patser, tenminste toch op zijn sociale media. "Zij weten niets", sneerde hij richting de politie die een onderzoek naar tienerprostitutie tegen hem voert. Of ook: "Maak geen praatjes, maak geld", als slogan bij een foto van bankovervallers. Tussendoor verontschuldigde hij zich wel bij zijn mama omdat hij telkens op het slechte pad belandde.





Zijn laatste boodschap is van 9 juli: "Aan elke begin komt er een einde. Dus doe het goed pak money en gaa verdwijnen."





Donderdagavond werd hij door de lokale politie gearresteerd. Het Antwerpse parket bevestigde gisteren dat Toufik C. in de gevangenis zit om zijn veroordeling tot 40 maanden uit te zitten. De jongeman kan wel verzet aantekenen tegen die veroordeling. (PLA)