Tienerpooier krijgt 7 jaar celstraf MEISJES VAN 14, 15 EN 16 JAAR IN PROSTITUTIE GEDWONGEN PATRICK LEFELON

01 februari 2018

02u45 0 Antwerpen Twee Antwerpse tienerpooiers zijn veroordeeld tot celstraffen van zeven en zes jaar omdat drie meisjes van veertien, vijftien en zestien jaar zich voor hen geprostitueerd hebben. De twee hoofdverdachten Elias Farrouj (21) en Redha Haddouche (21) zaten op het moment van de feiten thuis met een enkelband.

Elias Farrouj (21) en Redha Haddouche (21), twee allochtone jongens uit Antwerpen, laten zich niet afschrikken door politie of justitie. In de zomer van 2016 zijn zij gearresteerd omdat zij een zeventienjarig meisje in de prostitutie hadden gedwongen. De mannen mochten hun voorarrest thuis met een enkelband uitzitten. Dat hield hen niet tegen om gewoon verder te doen. Zo benaderde Elias Farrouj tijdens zijn enkelband-periode een veertienjarige meisje via Facebook. Nadat ze gezegd had dat ze weg wilde uit haar instelling, liet hij haar door een kompaan oppikken. Ze moest haar identiteitskaart, busabonnement en gsm afgeven.





Redha Haddouche plaatste seksadvertenties met pikante foto's van het veertienjarige meisje. Voor 'gewone' seks werd 150 euro per uur gevraagd. Klanten die seks wilden zonder condoom of speciale voorkeuren hadden, betaalden extra.





Geld afgeven

De veertienjarige werd ondergebracht in hotel Monico, vlakbij het Centraal Station. Daar ontving zij 25 klanten en zij moest al haar geld afgeven. Begin augustus 2016 heeft de politie haar opgepakt voor winkeldiefstal en moest ze terug naar een instelling. Vier maanden later nam ze daar opnieuw de benen en belandde ze nogmaals bij Elias Farrouj.





De politie had intussen de link gelegd met een zestienjarige meisje, dat eind juni en begin juli 2016 ook voor Elias Farrouj en zijn kompanen gewerkt had. In november belandde nog een derde slachtoffer, een meisje van vijftien, in hun klauwen. Dit vijftienjarige meisje kon ontsnappen door tegen haar eerste klant te zeggen dat zij in de prostitutie gedwongen werd door haar tienerpooier. De man liet via een kennis de politie waarschuwen.





De rechters waren in hun vonnis niet zo streng als de openbare aanklager had gevorderd. Die had celstraffen van acht tot twaalf jaar geëist voor de twee kopstukken.





Elias Farrouj, die nog in de gevangenis zit, hoorde zich veroordelen tot een straf van zeven jaar en een boete van 18.000 euro. Zijn kompaan Redha Haddouche, die op de vlucht is, kreeg een straf van zes jaar en 12.000 euro boete. De rechter sprak zijn onmiddellijke aanhouding uit.





Een tiental andere beklaagden, die de slachtoffers mee hadden uitgebuit, hen onderdak hadden gegeven of naar klanten hadden gereden, kregen straffen van vier jaar tot vijftien maanden. Voor de meeste kompanen was die straf voor de helft met uitstel.