Tienerpooier die net vader werd, moet vier jaar naar de cel nadat hij vriendin aanzette tot prostitutie Patrick Lefelon

30 januari 2019

09u36 0 Antwerpen Tienerpooier Leonardo J. (18) uit Deurne is veroordeeld tot vier jaar cel voor het seksueel uitbuiten van zijn 19-jarige vriendin C. Het meisje prostitueerde zich vanuit een kamer in het ondertussen gesloten hotel Le Sud in Antwerpen. De rechter geloofde niet dat de twee jongeren een koppel vormden en het meisje zich vrijwillig prostitueerde. Het meisje is twee weken geleden onverwacht bevallen van een zoontje waarvan Leonardo J. de vader is.

Het openbaar ministerie had vijf jaar cel gevorderd. De bal ging aan het rollen toen Leonardo J. op 31 mei 2018 gecontroleerd werd door de politie en cannabis op zak bleek te hebben. Hij gaf toestemming voor een huiszoeking in zijn kamer in hotel Le Sud, waar hij samen met de 18-jarige C. verbleef. Zij werkte al sinds haar 15 jaar als prostituee.

“Uit liefde”

Het meisje zei dat ze al twee maanden “een soort van relatie” met Leonardo J. had. Zijn achternaam kon ze toen evenwel niet geven. Ze ontkende dat ze zich voor hem prostitueerde. Hij had dat wel gevraagd, maar ze had dat geweigerd. Ze werkte voor zichzelf, maar gaf hem wel geld, uit liefde.

“De berichten op haar gsm tonen nochtans aan dat ze hem goed op de hoogte hield van haar klanten en inkomsten. Hij had ook de paswoorden van haar sociale media, de code van haar gsm en ze mocht niet met vrienden afspreken, omdat hij dan jaloers werd. Uit dit alles blijkt duidelijk dat hij controle over haar had”, zei de procureur.

Loverboy-techniek

De rechters volgden de advocaat van Leonardo J. niet in de bewering dat hij samen een gezin vormde met C. “Leonardo J. maakt gebruik van de loverboy-techniek. Hij wendt verliefdheid voor om het meisje aan zich te binden. Het feit dat het meisje zich al prostitueerde voor zij Leonardo leerde kennen, doet niet ter zake. Hij was erop uit om haar inkomsten uit de prostitutie binnen te halen”, aldus de rechtbank.

Leonardo J. werd eerder tot 3 jaar cel veroordeeld in een dossier van mensenhandel en tienerprostitutie. De jeugdrechter had hem begin 2018 uit handen gegeven. Hij zat ook al opgesloten in de jeugdinstellingen van Everberg en Mol. “Ondanks die maatregelen is Leonardo J. toch doorgegaan met het seksueel exploiteren van jonge meisjes.”

Leonardo J. wordt veroordeeld tot 4 jaar cel en een geldboete. Hij zit momenteel nog in voorarrest in de gevangenis. De net bevallen C. was op de rechtbank aanwezig. Haar vriend Leonardo daagde niet op voor de uitspraak. C. wenste naderhand geen commentaar te geven.