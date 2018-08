Tiener riskeert cel voor diefstal in Centraal Station 04 augustus 2018

De 18-jarige Moatez K., die illegaal in ons land verblijft, riskeert een celstraf van 8 maanden voor een diefstal van een tas in het Centraal Station in Antwerpen. "Waarom ik het gedaan heb? Ik vond het een mooie tas", verklaarde de dief achteraf doodleuk aan de politie. De feiten dateren van 24 juni. Toen zag het veiligheidspersoneel de jongeman zenuwachtig heen en weer lopen in het station. Hij verplaatste zich van de ene verdieping naar de andere. Wanneer de Thalys-trein naar Amsterdam arriveerde, betrad hij het rijtuig. Moatez K. wandelde door de wagon en griste zomaar een reistas mee. De jongeman werd echter betrapt en zit sindsdien in de gevangenis. Vonnis op 9 augustus.





