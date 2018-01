Tiende rijverbod voor roekeloze chauffeur 20 januari 2018

02u47 0

Dirk S. (35) stond gisteren al voor de 12de keer op de politierechtbank. Deze keer omdat hij met zijn Porsche snel en roekeloos door het rood reed in de Kasteelpleinstraat. Hij werd door de politie tegengehouden en zij constateerde dat hij ook dronken was.





"12 veroordelingen, al 9 keer een rijverbod. Hoe kan je dit nog verklaren?" vroeg de politierechter. De man vertelde over de vechtscheiding met z'n vrouw maar dat vond de rechter onvoldoende. Zijn straf: 3.000 euro boete en 9 maanden rijverbod. Hij moet ook medische en psychologische proeven afleggen en opnieuw slagen voor het theoretisch en praktisch rijexamen. (NBA)