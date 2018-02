Tien nieuwe locaties voor Urban Trail 06 februari 2018

De Urban Trail is ondertussen al aan zijn zesde editie toe. De 'funrun' mikt niet op sportieve prestaties maar wel een leuk parcours. 9.000 tickets vlogen al de deur uit.





Lopen op opmerkelijke plekken, daar draait het bij de Urban Trail om. Ook dit jaar zulen de lopers heel wat nieuwe locaties aandoen. "In Antwerpen is het eerder gemakkelijk om nieuwe locaties steeds op de kaart te zetten, gewoon omdat er zoveel unieke plekken zijn", vertelt Greg Broekmans van organisator Golazo. Dit jaar trekt de loop dan ook meer naar de binnenstad, bijvoorbeeld door de Parkbrug, UGC, Horta, de balzaal van het Hiltonhotel of het Modemuseum. "





De loopwedstrijd blijkt een heel breed publiek aan te spreken, zo stijgt ook het aantal wandelaars. "Vorig jaar hadden we er een duizendtal, nu zal dat 1.500 worden, maar dat is het maximum." (NBA)





Inschrijven kan op www.urbantrailseries.be.