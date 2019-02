Tien bewoners met lichte CO-intoxicatie naar ziekenhuis Toon Verheijen

07 februari 2019

Brandweerzone Antwerpen werd donderdagavond opgeroepen voor twee interventies op bijna hetzelfde tijdstip. Aan de Italielei was er een brandmelding. Uiteindelijk bleek dat een potje op het vuur voor hevige rookontwikkeling had gezorgd. Een persoon werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis.

In de Kortrijkstraat kwam een melding binnen over een mogelijke CO-intoxicatie. Tien personen voelden zich onwel en werden weggebracht. De oorzaak is niet bekend en wordt onderzocht.