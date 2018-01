Ticketverkoop Antwerpen Barok 2018 van start 25 januari 2018

De ticketverkoop voor de rondleidingen en wandelingen in het kader van 'Antwerpen Barok 2018' is van start gegaan. Het hele jaar door zal schilder Peter Paul Rubens met een cultureel stadsfestival in de spotlights gezet worden. Zeven musea bieden geleide bezoeken aan waaronder het MAS, het Rubenshuis, het Fotomuseum, het Middelheimmuseum, het Museum Plantin-Moretus, het Snijders&Rockoxhuis en het M HKA. Daarnaast leiden verschillende stadswandelingen je langs barokke pareltjes in de stad. Alle informatie en ticketprijzen vind je terug op de website www.visitantwerpen.be/nl/barok/barok-in-antwerpen. (ADA)