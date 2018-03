Tia Hellebaut: "Het wordt spannend" 02 maart 2018

Ga je zondag kijken op het Kiel?

"Het leek eerst moeilijk te worden, maar we hebben de knoop doorgehakt: ik ga met mijn man Wim. En eens in het stadion lopen daar wel genoeg vrienden rond. Over de terugmatch in Brugge heb ik nog niet zo nagedacht."





Wat is je pronostiek?

"2-0. We spelen in eigen huis, de sfeer wordt keigoed. Aan concentratie zal het de spelers niet ontbreken. Hoe dan ook verwacht ik een spannend duel. Ik hoop dus dat we scoren."





Wat moet Beerschot Wilrijk bij promotie doen?

"Er zal nog wel een verdere stap nodig zijn in het professionaliseren van de club. Sportief? Ik kan niet zo goed inschatten wat het niveau van de spelers is vergeleken met eersteklassers. Maar we hebben best aardige voetballers."