Thomas More biedt keuzevak rond Zelfmoordlijn aan 04 april 2018

Studenten Toegepaste Psychologie van de Thomas More-hogeschool in Antwerpen kunnen vanaf september kiezen voor een keuzevak rond het voeren van crisisgesprekken. Dat is uniek in Vlaanderen. Het wordt geen alledaags opleidingsonderdeel. De hogeschool mikt voor dit pilootproject op niet meer dan tien studenten die de ambitie en de competenties hebben om de specifieke materie onder de knie te krijgen. Om het traject optimale kansen te geven worden de studenten vooraf gescreend en geselecteerd door mensen van de Zelfmoordlijn 1813.





Zij zullen het keuzevak ook doceren. Op die manier wilt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding geschoolde studenten inzetten om mee de oproepen van de zelfmoordlijn te beantwoorden. (ADA)