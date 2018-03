Thema's burgerbegroting bekend 26 maart 2018

02u32 0

De thema's van de Burgerbegroting van 2018 - 2019 zijn bekend. Op deze manier bepalen inwoners van het district volledig wat er met 10 procent van de begroting, of 1,1 miljoen euro, gebeurt. Eerst door de thema's te kiezen, dan door het geld te verdelen, vervolgens door projecten in te dienen binnen de vooropgestelde budgetten en ten slotte door projecten te kiezen. Alle resultaten van de zeven startmomenten zijn nu gebundeld. De twaalf thema's die doorstoten naar het districtsforum zijn huiswerkbegeleiding, ondersteuning van jeugdwerk, groen in de straten, kunst in het openbaar domein, aanwerving en ondersteuning van vrijwilligers, fietsvriendelijke straten, groen in straten, gemeenschapstuinen, meer sociaal contact, cusrsussen en vorming, interculturele projecten en ontmoeting in de buurt. Op 26 en 28 april komen de inwoners samen op het districtsforum om het geld te verdelen over deze thema's. Inschrijven via www.burgerbegroting.be. (ADA)





Meer over politiek