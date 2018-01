Theater Zeemanshuis zoekt voetbaltribune op 02u45 0

Het voetbal floreert opnieuw in Antwerpen. Het ideale moment voor Theater Zeemanshuis om die sport eens naar de huidige thuisbasis in de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater te halen. 'De tribune' speelt zich af in het stadion van een fictieve Antwerpse derdeklasser.





Auteur en voetbalkenner Wim Peters leefde zich helemaal in en schreef een stuk over het leven in een tribune. Want er wordt over veel meer dan voetbal gepraat. Over vriendschap bijvoorbeeld.





Eén van de acteurs is Begir Memeti, bekend van Familie en van Deadline 14/10. HIj waagt zich voor het eerst aan een theaterstuk.





De voorstellingen lopen van 1 tot 24 februari in het Fakkeltheater, Reyndersstraat 7, 2000 Antwerpen. (PHT)





Tickets en info: tel 070-246036 en www.theaterzeemanshuis.be.