The Tutu Shop opent 'flagshipstore' 04 juni 2018

The Tutu Shop opent een flagshipstore in de Huidevettersstraat nadat de pop-up winkels een groot succes bleken te zijn.





Isabelle Dumortier wil vanuit haar flagshipstore alle vrouwen overtuigen van de troeven van een tutu. In 2016 lanceerde ze het concept online en dat sloeg meteen aan. Ze opende pop-up winkels in Antwerpen, Knokke en Amsterdam maar heeft nu een vaste winkel in wat volgens haar de modestad van Vlaanderen is. "Een tutu is vrouwelijk, past bij elk figuur en geeft je outfit een unieke toets. Je kan er tegelijkertijd vastberaden, eigenzinnig en vrouwelijk mee voor de dag te komen", aldus Dumortier. (ADA)