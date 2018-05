The Great Gatsby Europese primeur voor Noordteater 25 mei 2018

03u05 0 Antwerpen Het theatergezelschap Noordteater heeft een Europese primeur beet. Met de première van de theaterversie van The Great Gatsby is het gezelschap het eerste in Europa dat de bestseller van F. Scott Fitzgerald op de planken brengt.

Het verhaal over de schatrijke Gatsby werd in 2013 enorm populair door de film van regisseur Baz Luhrmann, met Leonardo DiCaprio als Jay Gatsby. Noordteater heeft kosten noch moeite gespaard om de theaterversie naar Antwerpen te halen. Het was de natte droom van regisseur Nick Delafontaine om het stuk te regisseren. Toen hij in New York zijn favoriete boekenwinkel The Drama Book Shop vlak bij Times Square binnenstapte, vond hij de theaterversie van Simon Levy. "Ik was verbaasd dat de tekst er lag. Het verhaal is streng auteursrechtelijk beschermd, maar blijkbaar heeft Levy als een van de weinige de toestemming gekregen om er een theaterversie van te maken. Ik kocht het en stapte de eerste de beste koffiebar binnen waar ik het stuk in een ruk uitlas. Ik was meteen verkocht", vertelt Delafontaine enthousiast. Om het stuk naar Antwerpen te halen, moest Noordteater wel diep in hun buidel tasten. "Een gemiddelde productie kost bij ons rond de 2.000 tot 3.000 euro. Met deze productie zitten we al rond de 9.000 euro. Maar we hebben het ervoor over", aldus de regisseur. Tijdens de voorstelling wordt er vooral gewerkt met projecties om de verscheidene locaties in het verhaal weer te geven, maar de nadruk ligt vooral op de tekst en het spel van de acteurs. De première is op 26 mei in het Noordteater. (ADA)