The Bootleg Beatles zorgen voor Beatlemania in De Roma philippe truyts

26 maart 2019

10u48 0

The Beatles persten met het album ‘Abbey Road’ vijftig jaar geleden hun fenomenaal slotakkoord in de groeven. Maar als je The Bootleg Beatles bezig ziet, lijken John Lennon, Paul McCartney, George Harrison en Ringo Starr nog écht voor je te staan. Op 13 februari 2020 komt de grandioze coverband naar De Roma.

The Bootleg Beatles hebben naar aanleiding van de 50ste verjaardag van albums ‘Abbey Road’ en ‘Let It be’ een nieuwe show uitgewerkt: ‘And In The End’. Tot in de kleinste details laat de groep alles herleven wat de ‘Fab Four’ zo bijzonder maakte: van de muziek tot de kostuums, van het accent tot het stemtimbre van John, Paul, George en Ringo.

Tickets: www.deroma.be, 03-6001660 en Fnac.