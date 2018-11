The Beacon krijgt minister en weerman op bezoek Antwerpse ‘technologiehub’ neemt deel aan Dag van Wetenschap BJS

25 november 2018

17u15 0 Antwerpen De Antwerpse ‘technologiehub’ The Beacon heeft zondag Vlaams minister van Werk en Innovatie Philippe Muyters (N-VA) en weerman Frank Deboosere over de vloer gekregen.

Het bezoek kaderde in de Dag van Wetenschap, een jaarlijks initiatief van de Vlaamse overheid. Het publiek kan dan op locaties in heel Vlaanderen en Brussel kennismaken met wetenschap en technologie.

In Antwerpen vonden zondag workshops en demonstraties plaats in Stormkop op de Droogdokkensite, in het Red Star Line Museum en in The Beacon, een hub voor ontwikkelaars vaninternettoepassingen.

Minister Muyters kreeg samen met weerman Frank Deboosere en Melexis-CEO Françoise Chombar, peter en meter van de Wetenschapsdag, een rondleiding in The Beacon. Ze werden begroet door een vriendelijke assistentierobot, konden een elektrische armprothese uittesten en leerden hoe sonar, ook gebruikt door vleermuizen, kan ingezet worden om zelfrijdende auto’s te ontwikkelen.