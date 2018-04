Testament moeder Rubens keert terug naar 't Stad DOCUMENT UIT 1583 IS MINUTIEUS GERESTAUREERD DAVID ACKE

11 april 2018

02u48 0 Antwerpen Het testament van de moeder van Antwerps schilder Peter Paul Rubens is gerestaureerd en keert terug naar Antwerpen. Het document uit 1583 werd twee jaar geleden per toeval ontdekt en verkeerde in slechte staat. Het leverde een schat aan bijkomende informatie op over de familiegeschiedenis van de schilder.

Het was de ondertussen overleden amateurhistoricus Willy Stevens die begin februari 2016 op de vondst van zijn leven stuitte in het Rijksarchief in Gent. In een niet-geïnventariseerde archiefblok met een bundel akten van een Antwerpse notaris uit de late zestiende eeuw vond hij tussen de akten het testament van Maria Pypelinckx. Een naam die niet meteen een belletje doet rinkelen maar zij was de moeder van Antwerps schilder Pieter Paul Rubens. Het testament dateert uit november 1583. Rubens' moeder was op dat moment erg ziek. Omdat ze vreesde dat ze niet lang meer te leven had, stelde ze haar testament op. Dat was niet ongebruikelijk in de zestiende eeuw. Toch zou ze pas in 1608 overlijden.





Het document verkeerde in een erg slechte staat. Naast stofophoping, vergeling en enkele lelijke waterkringen was het papier danig door scheurtjes en gaatjes aangetast.





Moeilijk leesbaar

Om het testament op lange termijn te kunnen bewaren, moesten de restauratoren van het Algemeen Rijksarchief in Brussel het zien te herstellen. Maar dat bleek niet zo eenvoudig. De klassieke restauratietechnieken konden niet toegepast worden worden op het fragiele papier. Niet alleen zouden ze niet esthetisch zijn geweest, ze hadden het document ook moeilijker leesbaar gemaakt. Alvorens de restauratoren zich waagden aan het herstellen van het document, deden ze eerst onderzoek en voerden ze tal van tests uit op gelijkaardige documenten zonder historische waarde.





Het testament vormt een mooie aanvulling op de gekende archiefstukken over de familie Rubens. Het staaft documenten die aantonen dat Maria Pijpelinckx haar contacten in Antwerpen onderhield, omdat de familie nog steeds hoopte op een terugkeer vanuit Keulen. Na de dood van haar echtgenoot Jan Rubens keerde Maria ook effectief terug naar Antwerpen. Het document in het Rijksarchief is verder interessant omdat het meer vertelt over de oudste zoon Jan Baptist over wie er weinig geweten is. Maria maande haar zoon aan zich verder te bekwamen in haar wolhandel.





Met het oog op het Barokjaar dat dit jaar van start gaat in Antwerpen, is het gerestaureerde testament een mooie aanvulling. Het document zal van het Algemeen Rijksarchief in Gent verhuizen naar het Rijksarchief van Antwerpen en daar bewaard worden.