Terwijl de Rondekoorts stijgt... Fietsen in de lucht op de Velofoor Annelin Mariën

06 april 2019

19u58 0 Antwerpen Al eens gevlogen op een fiets? Dat kon vandaag op de Velofoor op de Gedempte Zuiderdokken. Na het Fandorp op de Groenplaats, organiseert Stad Antwerpen dit jaar voor het eerst een entertainment-dorp dat volledig rond fietsen draait. Zo kon je er onder meer een ritje in de lucht maken op een skybike.

Vandaag werden de Gedempte Zuiderdokken omgetoverd tot een waar fietsparadijs. Liefhebbers van alles wat met fietsen te maken heeft, konden er terecht voor allerlei demonstraties op wieltjes. Zo kon je er naar bmx-acrobaten en de beste inline-skaters uit België en Nederland gaan kijken, waaronder trialbiker Kenny Belaey. Voor de durvers waren er skybikes ter beschikking waarmee je omhoog kan fietsen, wat er erg spectaculair uitzag. De kleinsten konden zich laten gaan op een leuk fietsparcours en de volwassenen konden hun beste beentje voorzetten op het officieuze Antwerps Kampioenschap op rollen. Hiermee waren mooie prijzen te winnen zoals een plaats in de volgwagen tijdens de Ronde en 10 Ronde van Vlaanderen-viparrangementen aan de aankomst zondag in Oudenaarde.

Karen Le Clair van Stad Antwerpen hoopt dat Velofoor in de smaak viel bij de mensen. “Het is de eerste keer dat wij zo'n groot animatiedorp organiseren, dus het was nog wat aftasten in het begin. Je hebt hier natuurlijk minder passage dan op de Groenplaats, waar het Fandorp staat. Maar hopelijk viel deze namiddag bij iedereen in de smaak, en kunnen we dit volgend jaar nog eens organiseren!”