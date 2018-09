Terreur-imam riskeert 10 jaar cel 05 september 2018

02u44 0 Antwerpen De voormalige Antwerpse imam Yussuf E.G. riskeert 10 jaar cel voor zijn deelname aan de activiteiten van terreurgroep Islamitische Staat. Hij vertrok in 2015 met drie kompanen naar het oorlogsgebied in Syrië.

Yussuf E.G. was als imam actief in moskeeën in Berchem, Hoboken en Borgerhout. In september 2015 nam hij ontslag en vertrok hij samen met Abdellah E.H. en Hicham M. naar strijdgebied in Syrië en Irak. Een maand later volgde ook Soufiane M., de broer van Hicham. Ze sloten er zich aan bij Islamitische Staat.





Yussuf E.G. ronselde vanuit het kalifaat jongeren om zich bij de gewapende strijd aan te sluiten. Eind vorig jaar veroordeelde de rechtbank in Mechelen hem daarvoor tot tien jaar cel. Hij had eerder al een gevangenisstraf van achttien maanden opgelopen voor een diefstal met braak.





De namen van de voormalige imam, Abdellah E.H. en Soufiane M. komen voor op een ledenlijst van IS. Soufiane M. staat bovendien ook op een IS-lijst met 173 kandidaat-zelfmoordterroristen. De vier beklaagden lieten verstek gaan op hun proces. Vermoed wordt dat ze nog altijd in strijdgebied zitten of intussen overleden zijn.





De federale procureur vorderde voor de gewezen imam tien jaar cel, omdat hij zich door zijn eerdere veroordeling in staat van wettelijke herhaling bevindt. Voor de drie anderen werd vijf jaar cel geëist. De aanklager vorderde voor alle beklaagden ook de vervallenverklaring van hun Belgische nationaliteit. Het viertal heeft nog de Marokkaanse nationaliteit om op terug te vallen. Vonnis op 24 september.





