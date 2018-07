Ten Prinsenhove heropent in 2020 UANTWERPEN GEEFT STUDENTENHOME IN ERFPACHT AAN LIFE PHILIPPE TRUYTS

18 juli 2018

02u40 0 Antwerpen Studentenhome Ten Prinsenhove ondergaat de komende twee jaar een grondige facelift. De Universiteit Antwerpen geeft het complex in erfpacht aan projectontwikkelaar LIFE. De renovatie moet klaar zijn in de zomer van 2020. Naast studentenkamers zullen er ook enkele studio's voor gastprofessoren en toeristen zijn.

Ten Prinsenhove, in de Koningstraat, moest in mei 2016 de deuren sluiten. Het gebouw uit de jaren zeventig met 153 studentenkoten werd gebuisd op brandveiligheid. Best vervelend voor de studenten, want met 283 euro lag de maandelijkse huur een eind onder het gemiddelde van 390 euro in Antwerpen. De communistische studentenkoepel COMAC kampeerde dit voorjaar nog tegen een privatisering van Ten Prinsenhove. "De universiteit moet blijven investeren in democratisch geprijsde koten voor studenten die het financieel moeilijk hebben", was de boodschap.





"Onbetaalbaar"

Maar de raad van bestuur heeft de knoop nu doorgehakt. Projectontwikkelaar LIFE krijgt de erfpacht en mag de woontoren in een nieuw kleedje steken. "De renovatie zou ons minstens tien miljoen euro hebben gekost", zegt Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen. "Dat is onbetaalbaar en zou ten koste gaan van andere opdrachten. Maaltijden in onze restaurants worden dan duurder."





LIFE mikt op 160 wooneenheden. Lauranne Van Loock: "Het moet een goede mix zijn, met studentenkamers van 22 tot 35 m² en enkele grotere woningen van 55 m². Op maat van studenten, gastprofessoren, doctoranten, toeristen en net afgestudeerden."





Lobby

De koten maken uiteraard een enorme sprong in comfort. De oppervlakte wordt zo slim mogelijk ingevuld, met het oog op studeren, eten, slapen en wassen. Van Loock: "Eén van de paradepaardjes wordt de lobby. Met dropboxes, wasmachines, tafeltennis, een vleugelpiano en heel wat zitplekken. Op de andere verdiepingen maken we plaats vrij voor een fitnessruimte en vergaderzalen. De dakverdieping biedt een schitterend zicht op de stad en is ideaal als gemeenschappelijke 'living'."





Hoeveel je voor een kot zal betalen, is niet bekend. LIFE belooft alles concurrentieel op de markt te brengen. Dat klinkt COMAC niet bepaald als muziek in de oren. "Er is slechts op één eis van ons ingegaan: dat het complex nog studentenkoten zou behouden", zegt woordvoerster Lola Laenen. "De universiteit had het in handen kunnen houden. Ze konden bijvoorbeeld subsidies aan de overheid vragen. De ongelijkheid tussen studenten is groot en dit zal alvast niet helpen."





Peter De Meyer wijst erop dat studenten de universiteit financiële steun kunnen vragen. "We hebben de pot subsidies al opgetrokken tot 250.000 euro, dubbel zoveel als vijf jaar geleden. Het aantal goedgekeurde dossiers is ook verdubbeld. In 2016 waren dat er al 116."





Het aangrenzende studentenrestaurant Komida en de ondergrondse parking houdt UAntwerpen in eigen beheer.