Tegen eind 2020 fietsostrade tot aan spoorovergang op Cockerillplaats

BJS

29 maart 2019

16u44 0 Antwerpen Het huidige fietspad in de spoorwegberm langs de Fodderiestraat tot aan de spoorovergang op de Cockerillplaats in Hoboken, wordt verbreed. De stad Antwerpen wil zo een belangrijke missing link op de fietsostrade F13 tussen Antwerpen en Boom wegwerken.

Het nieuwe brede en comfortabele fietspad zal aansluiten op de huidige fietstunnel onder het spoor, die een belangrijke verbinding is tussen de wijk Groen Zuid en de wijken achter de Harold Rosherstraat.

Na het verkrijgen van een omgevingsvergunning en het aanstellen van een aannemer, kunnen de werken aan de beide delen van het fietspad in het voorjaar van 2020 van start gaan. De heraanleg van de Fodderiestraat gebeurt in twee fases. In een eerste fase worden het fietspad en de nutsleidingen aangelegd. In een tweede fase worden de riolering en de rijbaan aangepakt.

Eind 2020 is deze fietsostrade klaar.