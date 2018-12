Technoclub Ampere organiseert voortaan ook rockconcerten Sander Bral

26 december 2018

17u16 0 Antwerpen De populaire nachtclub Ampere aan het Centraal Station slaat na nieuwjaar een nieuwe weg in. Naast techno en house-deejays zal er voortaan ook plaats zijn voor liveconcerten uit de brede rockwereld. De organisatie maakte onlangs de eerste zes namen bekend voor januari en februari.

Naast losgaan op house- en technodeejays uit de internationale undergroundwereld kan je vanaf januari in Ampere Club aan de Simonsstraat op donderdagavonden ook terecht voor een live rock-, jazz- of funkconcert. De organisatie van het kersverse concept onder de noemer ‘Ondergronds/Bovengronds’ stelde eerder al het achtkoppige soulcollectief Evil Empire Orchestra voor dat op 24 januari aantreedt. Nu zijn ook de volgende vijf artiesten bekend.

“De Beren Gieren, één van de spannendste jazzformaties uit ons land komt op 31 januari naar Ampere”, klinkt het bij de organisatie. “Een week later is het de beurt aan de Antwerpenaren van Condor Gruppe, die hun experimentele western-spaghettisound door de zaal komen jagen. Les Filles d’Apocalypse speelt op 14 februari.”

“Een week later wacht een avond voor liefhebbers van het hardere gitaarwerk. Het metalen deejayduo Goe Vur In Den Otto staat paraat en ook de Antwerpse hardrockband Amörtisseur komt die avond spelen. Als zesde van in totaal veertien concerten is er The Kids, de onbetwiste peetvaders van de Belgische punk spelen op 28 februari in Ampere.”

De andere bands worden in de loop van januari bekend gemaakt. Alle info en tickets via de website van Ampere.