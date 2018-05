Technicus verpletterd onder goederenlift 09 mei 2018

02u47 0 Antwerpen Een technicus van liftenbedrijf Thyssenkrupp is in levensgevaar na een ongeval met een goederenlift in de Stadsfeestzaal op de Meir. De 43-jarige man was samen met een collega aan het werk aan de goederenlift in een zijstraat naast de Stadsfeestzaal.

Het ongeval speelde zich af op de kelderverdieping -1. Een bouwvakker was op het moment van het ongeval enkele meter verderop aan het werk. Zijn firma verbouwt de kelderverdieping tot extra winkelruimte voor Delhaize.





"De technicus stond in de schacht", vertelt de bouwvakker. "Zijn collega stond volgens mij boven op de tweede verdieping. Daar zou de lift ook zijn vastgezet zodat de man beneden een controle of een herstelling kon uitvoeren. Plots is de lift dan toch naar beneden geschoten. Iemand zou met sleutels de lift in gang hebben gezet. De technicus in de kelder werd verpletterd. De brandweer heeft de liftdeuren in de kelder moeten openbreken om tot bij het slachtoffer te geraken. De man was buiten bewustzijn. De spoedarts heeft hem hier in de gang gereanimeerd."





Arbeidsauditeur Pieter Wyckaert voert een onderzoek. De politie sloot de verdieping tijdelijk af. De liften werden buiten werking gesteld.





"De technicus was inderdaad met een collega aan het werk. Die stond op een hogere verdieping en hoorde hoe het misging. Mogelijk heeft het slachtoffer zelf de beveiligde lift per ongeluk in werking gezet met een sleutel. Door de tussenkomst van de brandweer is de lift na het ongeval nog gemanipuleerd."





De 43-jarige technicus uit Antwerpen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Gisteravond was zijn toestand nog altijd levensbedreigend. (BSB/PLA)