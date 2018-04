Technici gezocht en snel 13 april 2018

Op 21 april gaat de jacht naar technisch personeel in Antwerpen open. Zowel Infrabel als Umicore hebben dringend nood aan technische profielen.





De beheerder van de Belgische spoorwegen is op zoek naar 70 mensen met vooral technische profielen zoals technische spoorwerkers, elektromechanici en bestuurders voor werktreinen. De Job Day vindt plaats op 21 april in het Logistiek Centrum Infrastructuur van Infrabel in de Generaal van Merlenstraat in Berchem. Bij Umicore in Hoboken zoeken ze maar liefst 200 mensen om hun vergrijzing tegen te gaan en uitbreidingsplannen te realiseren. Om de vacatures in te vullen, organiseert Umicore op zaterdag 21 en zondag 22 april een jobdag in Hoboken. (NBA)