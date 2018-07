Te warm? Koetsier mag niet uitrijden STAD NEEMT BESLISSING NADAT PAARD IN BRUGGE DOOR BENEN ZAKT DAVID ACKE

31 juli 2018

02u33 0 Antwerpen De enige koetsier die toeristen rondleidt door Antwerpen, mag niet meer uitrijden door het warme weer. Dat besliste de stad Antwerpen nadat eerder een paard in Brugge door zijn benen zakte. Micha Nizovets, een Wit-Rus die al twintig jaar rondrijdt met zijn koets, moet dag per dag afwachten of hij toestemming krijgt om uit te rijden. "Paarden kunnen tegen die warmte", weerlegt de man de beslissing.

De stad Antwerpen verbiedt ritten met de paardenkoets wanneer er een hittegolf bezig is. Dat werd beslist nadat vorige week een foto circuleerde van een paard in Brugge dat door zijn benen ging. Een streep door de rekening van Micha Nizovets. Hij is de enige overgebleven koetsier die toeristen rondleidt per koets door de historische binnenstad. "Dat betekent natuurlijk een groot verlies voor mij. Ik ben seizoensgebonden en rij op in deze periode normaal elke dag uit", vertelt de man. Dat hij niet mag uitrijden, vindt hij onterecht. "Paarden kunnen tegen de warmte. Mensen schatten dat verkeerd in. Ze vergelijken zich met de paarden. Wij hebben het warm, dus de paarden ook. Maar dat klopt niet."





Toch is Micha afhankelijk van wat het departement Dierenwelzijn van de politie beslist. "De situatie wordt dag per dag bekeken. Zondag was het te warm en mocht hij niet uitrijden. Vandaag (maandag, red.) is de situatie anders. Het is koeler en er is meer bewolking. Dat scheelt", vertelt Matthias Janssens, kabinetsadviseur leefmilieu en dierenwelzijn van schepen Ait Daoud. "De politie houdt zelf contact met Micha over de situatie. We proberen hem enkele dagen op voorhand te informeren zodat hij zijn dagen kan plannen maar dat lukt niet altijd." Janssens laat ook weten dat er wel degelijk op gecontroleerd zal worden. "Wij dragen dierenwelzijn hoog in het vaandel."





Werkdier

Volgens Micha moet je inderdaad rekening houden met de warme temperaturen maar een verbod is voor hem een brug te ver. "Paarden zijn al duizenden jaren werkdieren. Het zit in hun genen. Bovendien is mijn paard mijn allerbeste vriend. Ik verzorg hem heel goed. Moest ik mijn paard uitbuiten dan zou het geen 26 jaar geworden zijn hé." Op een gewone dag met normale temperaturen rijdt Micha ongeveer dertig tot veertig kilometer per dag. "Dat is een normale arbeid voor een paard. Maar bij hoge temperaturen is dat slechts twintig tot 25 kilometer. Dat is erg licht voor een paard. En bovendien gezond. Hoe meer een paard kan bewegen, hoe beter voor het dier", weet Micha die al meer dan twintig jaar door Antwerpen rijdt. Toch zal Micha zich moeten neerleggen bij de beslissing. "Het staat letterlijk in de politiecodex van Antwerpen. Wanneer de gezondheid van het paard in gevaar komt, dan mag de koets niet uitrijden. De weersomstandigheden zijn daar onderdeel van", aldus Janssens.