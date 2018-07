Te veel ozon in Antwerpse lucht 27 juli 2018

Het extreem hete weer joeg donderdag het ozongehalte fors de hoogte in. Nergens is de alarmdrempel overschreden (240 microgram per m³), maar de waarschuwingsdrempel van 180 microgram wél. Berendrecht piekte om 17 uur op 230 microgram, heel wat meer dan woensdag (156). In Schoten kwam men tot 212 microgram, Borgerhout topte op 186 microgram ozon per m³. Vrijdag zullen de waarden wellicht opnieuw zeer hoog oplopen. Het is dan niet slim om in de buitenlucht zware inspanningen te leveren. (PHT)