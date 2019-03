Te koop voor 5 miljoen euro: historisch kasteel Ertbrugge BJS

18 maart 2019

14u33 0 Antwerpen 4.950.000 euro. Voor dat duizelingwekkend bedrag staat het kasteel Ertbrugge, op de grens van Deurne met Wijnegem, te koop. Het beschermde monument is in 2000 volledig gerenoveerd.

Het kasteel vindt zijn oorsprong in het dertiende eeuw, toen onder de naam ‘Goed ter Soene’. Pas in 1544 werd de naam ‘E(e)rtbrugge’ voor het eerst gebruikt.

Kasteel Ertbrugge was een ‘hof van plaisantie’ (buitenverblijven voor gegoede burgers), zoals er in de zestiende eeuw in de Antwerpse rand nog werden gebouwd. Het waren dan ook vooraanstaande Antwerpse families die het pand door de eeuwen heen bewoonden.

Het huidige classicistische kasteel dateert uit ongeveer 1800 en is sinds 1994 een beschermd monument. In 2000 werd het volledig gerenoveerd en verkreeg het opnieuw de pracht en praal van weleer.

Woonloft

Kasteel Ertbrugge heeft een woonoppervlakte van 1.100 vierkante meter en is omgeven door een domein van 11 hectare. De volledige kelderverdieping omvat een keuken, eetzaal, technische ruimte en sanitair. Op het gelijkvloers liggen een grote ontvangsthal, twee burelen en drie grote vergaderzalen. De eerste verdieping omvat zes ruime kantoren. De tweede verdieping kan dienst doen als woonloft of extra vergaderzalen. Op het domein bevinden zich een koetshuis en enkele garages.

Kasteel Ertbrugge, dat momenteel in handen is van een Nederlandse modeketen, staat te koop voor 4.950.000 euro. Waarom de eigenaar het pand van de hand doet en of er veel interesse is, is niet duidelijk. De makelaar weigert commentaar te geven over de verkoop.