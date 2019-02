Te koop: ‘pastorie van Bourla’, waar héél misschien paneel van Rechtvaardige Rechters ligt verstopt BJS

25 februari 2019

14u13 0 Antwerpen De Kerkfabriek doet de door Pierre Bourla ontworpen pastorie van Sint-Laurentius in de Markgravelei van de hand. De startprijs voor het landhuis, waar in het verleden meermaals naar het verdwenen paneel van de Rechtvaardige Rechters is gezocht, bedraagt 432.000 euro.

De Sint-Laurentiuspastorie werd in 1824 gebouwd, naar een ontwerp van de toenmalige stadsarchitect Pierre Bourla. Het is een stijlvol landhuis in neoclassicistische stijl met een riante tuin van meer dan 1.000 vierkante meter. Binnen zie je nog talrijke authentieke elementen, zoals de marmeren schouw, houten vloeren en fraai binnenschrijnwerk.

Maandelijks canon

Omdat de kerkfabriek het de pastorie niet uit haar patrimonium wil zien verdwijnen, wordt het pand verkocht onder het stelsel van erfpacht. Dat betekent dat de koper na de instapkost een maandelijkse canon betaalt. Het gebouw, dat beschermd erfgoed is, moet ook grondig gerestaureerd worden.

Opvallend detail: de Sint-Laurentiuspastorie haalde tot ieders stomme verbazing het nationale nieuws, toen bekend raakte dat de pastoor betrokken werd in het verhaal van de roof van ‘De Rechtvaardige Rechters’, het paneel van ‘Het Lam Gods’ dat in 1934 werd gestolen uit de Sint-Baafskathedraal in Gent.

Het paneel werd geroofd door Arsène Goedertier uit Wetteren, die er 1 miljoen frank voor eiste van het bisdom Gent. Dat geld moest afgegeven worden aan de Antwerpse priester Meulepas, destijds de pastoor van de Sint-Laurentiusparochie. Men vermoedde verkeerdelijk dat het losgeld diende om de wederopbouw van de Sint-Laurentiuskerk te financieren. In de pastorie werd in het verleden meermaals gezocht, maar nooit werd een splinter van het verdwenen paneel ontdekt.