Te koop: mooiste huis van Antwerpen Iconische art-nouveauwoning kan voor 1,26 miljoen euro de jouwe zijn

10 januari 2019

Het huis Quinten Matsijs, de parel aan de kroon van de Cogels-Osylei, staat te koop. De vraagprijs voor de art-nouveauwoning bedraagt 1,26 miljoen euro. “Een marktconforme prijs. De iconische woning is wereldwijd in kunstboeken opgenomen.”

Het huis Quinten Matsijs, naar de vijftiende-eeuwse Zuid-Nederlandse schilder, in de Cogels-Osylei in de Berchemse wijk Zurenborg is een van de bekendste overblijfselen van de Antwerpse art nouveau. De woning - die uit 1904 dateert en als monument beschermd is - is onderverdeeld in vijf bouwlagen, waaronder drie badkamers, vier keukens, prachtige receptiezalen en een sprookjesachtige tuin.

“De woning zal liefhebbers van de art-nouveaustijl zeker bekoren. Het pand kan als gezinswoning dienen, maar ook als prestigieus kantoor bijvoorbeeld”, zegt Benjamin Las van Las Immobiliën uit Wilrijk, die het pand een tiental jaar geleden ook al eens verkocht.

Interesse tot in de VS

Het pand werd in de jaren negentig grondig gerenoveerd. Nadien namen architecten en kunstliefhebbers er hun intrek. Nu staat het dus opnieuw te koop. De vraagprijs? 1,26 miljoen euro. “Een marktconforme prijs. De iconische woning is wereldwijd in kunstboeken opgenomen”, zegt makelaar Benjamin Las. “Geïnteresseerden aarzelen best niet te lang. We werden al meermaals gecontacteerd door kandidaat-kopers. Er is ook interesse uit het buitenland. Onder meer uit de VS, Luxemburg, Nederland, Frankrijk, Italië.”

Huis Quinten Matsijs is van de hand van de vermaarde architect Jacques De Weerdt die in de wijk Zurenborg verschillende iconische woningen ontwierp. De Weerdt wordt beschouwd als een ‘kameleon’, omdat hij de meest diverse stijlen beheerste en handig wist te interpreteren. Voor het huis Quinten Matsijs liet hij zich volop inspireren door art nouveau-grootmeester Victor Horta.

“Bijzonder aan dit huis is de eenheid in stijl die behouden is gebleven zowel aan de buitenkant als aan de binnenkant”, zegt Benjamin Las. “De sierlijkheid van de gevel, bekroond met een gigantisch rond oog, komt terug tot in de kleinste details van de binneninrichting. Het uniek samenspel van glas, hout en smeedijzer, zowel binnen als buiten, is een lust voor het oog. Bovenaan de gevel staat Quinten Matsijs afgebeeld en het insect uit zijn wapenschild is terug te vinden in de reling van het balkon.”

