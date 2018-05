Te huur: beschermde boeienloods op het Eilandje 17 mei 2018

AG Vespa, de vastgoedbeheerder van de stad, stelt de sinds 2007 beschermde boeienloods aan de Tavernierkaai op het Eilandje ter beschikking voor tijdelijk gebruik. Ook het aanpalende magazijn, kantoorruimte en een deel van het binnenplein staan te huur.





"Het is de ambitie om de Loodswezensite terug op de kaart te zetten met een tijdelijke programmatie die toegankelijk is voor het publiek", klinkt het bij AG Vespa. "Bij de inrichting van de boeienloods mag, gezien het historische waardevolle karakter, niet geraakt worden aan de gevels; het buitenschrijnwerk en de dakstructuur. De binnenmuren en tussenverdiepingen hebben geen bijzondere erfgoedwaarde. Kandidaten kunnen een projectvoorstel en een bod indienen tot 28 mei 2018 om 14 uur." De hele Loodswezensite krijgt, in het kader van het masterplan voor de Scheldekaaien, een nieuwe bestemming. Vanaf 2020 worden de beschermde gebouwen zoals de boeienloods en het loodsgebouw (met zijn neogotische gevel een baken in de skyline van Antwerpen) gerestaureerd. Welke functie de historische gebouwen zullen krijgen, wordt momenteel nog onderzocht.Op de site zal het openbaar domein heraangelegd worden en verdwijnen een aantal 20ste-eeuwse gebouwen. Er zullen op de site al in 2019 werken beginnen, want dan neemt een aannemer de kaaimuur onder handen.





(BJS)