Te druk op de Meir? Dan zijn fietsers niet toegelaten 24 april 2018

02u34 0 Antwerpen De stad overweegt een fietsverbod op de Meir áls het daar zeer druk is. "Maar voorlopig kiezen we voor het sensibiliseren van fietsers. Pas als de Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt als parallelle fietsassen zijn heraangelegd, kunnen we zo'n verbod met dynamische borden sturen", zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Shoppers en fietsers samen op de Meir: dat wil wel eens tot conflicten leiden. In Nederlandse steden of dé fietsstad bij uitstek Kopenhagen mag de fiets enkel bij de hand in winkelwandelstraten . "Zo ver willen we niet gaan", zegt Koen Kennis. "Op rustige momenten heeft een verbod op de Meir geen zin. We kijken nu vooral naar het plan voor de Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt. De onlogische rijrichting wordt omgedraaid, tram en auto zullen er de rijweg delen, fietsers krijgen een breed fietspad. Dan geef je hen een alternatief. Zodra het premetrostation Opera klaar is - normaal maart 2019 - kan De Lijn met de heraanleg beginnen. Op termijn kunnen we dan bijvoorbeeld via passantentellingen op de Meir beslissen wanneer we fietsen verbieden."





Mobiliteitsexpert Dirk Lauwers (UAntwerpen) heeft op zich geen grote problemen met een flexibel fietsverbod op de Meir. Maar hij huivert wel van de plannen voor de Lange Nieuwstraat en Sint-Jacobsmarkt. "Maak er fietsstraten van, waar je in twee richtingen mag fietsen. Met een zone 30 voor auto's en een aparte trambedding. Want wat nu voorligt, is tégen de fietser. Die zal slechts in één richting mogen rijden. Hopelijk worden de plannen worden bijgestuurd." (PHT)