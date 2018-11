TBC post terug aan het werk Dieter Lizen

15 november 2018

15u04 0

Een dag na de spontane staking bij TBC post zijn de postbedelers in Deurne terug aan de slag gegaan. “De lonen zijn betaald en we hebben een positief, informeel overleg gehad, maar de CEO zelf zat niet mee aan tafel”, zegt Wim De Jonghe van het ABVV.

“We hadden een goede babbel met de zoon van CEO Thierry Brugma en met de operations manager en iemand van de personeelsdienst. Daarbij is geluisterd naar onze wensen: dat de lonen op tijd betaald worden, dat voorschotten opnieuw opgetrokken worden van 200 naar 400 euro en dat er meer en duidelijker gecommuniceerd wordt. 70 procent van de werknemers is van allochtone afkomst en zij vragen duidelijkere instructies, zeker over administratieve zaken. Tot slot vroegen we dat er tijdelijke versterking komt voor de afdeling in Deurne om de meer dan 15.000 brieven achterstand weg te werken. Het gesprek was positief, we zullen zien in hoeverre de directie die wensen ernstig neemt en uitvoert.”