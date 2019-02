Taxichauffeur stopt vandalen Patrick Lefelon

17 februari 2019

10u38 0

Een taxibestuurder riep dit weekend de politie erbij omdat hij aan de Paardenmarkt achter een aantal jongeren zat die de spiegels van verschillende wagens beschadigd hadden. Ze zouden wild tekeer zijn gegaan en de spiegels met de voeten afgestampt hebben. Ze gooiden ook vuilnisbakken op de grond en beschadigden enkele openbare steps. Aan de hand van de beschrijvingen konden de aangestuurde patrouilles en het prostitutieteam dat bijstand leverde enkele verdachten gevat worden. De drie jongeren werden in het Schipperskwartier tegengehouden worden. Het juiste aantal benadeelden moet nog in kaart gebracht worden. Wie schade opliep, kan online of via de Blauwe Lijn een afspraak maken met de politie om aangifte te doen.