Taxi tot 30% goedkoper voor jongeren CAMPAGNE TEGEN ILLEGALE TAXI'S AAN CLUBS EN OP FESTIVALS PATRICK LEFELON

14 juni 2018

02u49 0 Antwerpen Na het uitgaan een taxi naar huis nemen wordt voor jongeren tot 30% goedkoper als ze een taxi delen. De taximaatschappijen gaan zo de strijd aan met de illegale taxirijders in het uitgaansmilieu. Zij worden daarin gesteund door de clubeigenaars en door Micheline Duysens, die haar zoon Didier verloor na een rit met een illegale taxi.

De prijsvermindering werd gisteren aangekondigd door Steve Van Avermaet van DTM-taxi en ondervoorzitter van de beroepsvereniging APTU op een ontmoeting met Micheline Duysens, de moeder van Didier Bartholomeus, die overleed na een rit met een illegale taxi. Zij voert een affichecampagne om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van illegale taxi's.





Micheline Duysens: "De reden waarom de jongeren toch instappen, is zijn prijs. Waarom kunnen taxi's geen jongerentarief hanteren?"





Steve Van Avermaet vraagt nog even geduld: "Het stadsbestuur heeft de nieuwe tarifering pas goedgekeurd en die gaat in vanaf 1 september. Jongeren kunnen vanaf dan een taxi delen voor 1,6 euro per km, waar de normale prijs 2,1 of 2,2 euro is."





Taxidelen wil zeggen dat jongeren die op verschillende bestemmingen moeten zijn, samen één taxi nemen. De bestemmingen moeten wel in elkaars verlengde liggen.





Er zijn ook kortingen voorzien voor wie een taxi bestelt via de apps van de taximaatschappijen of de algemene app www.taxi.eu





"Zorg voor elkaar"

Samen met initiatiefneemster Micheline Duysens strijden de taximaatschappijen verder tegen de illegale taxi's. Micheline verspreidt in discotheken en op festivals affiches met de boodschap "Veilig Thuis". De eerste exemplaren overhandigde zij gisteren aan de managers Steven Sterck (The Villa) en Nourdin Ben Sallam van Red&Blue Cargo.





Steun van Koen Kennis

Duysens: "Die zwartrijders bieden taxiritten aan voor 20 euro maar eens zij vertrokken zijn, komen er allerlei extra kosten bij en dat geeft aanleiding tot conflicten. De jongeren hebben dan wat gedronken en kunnen zich moeilijk verweren. Daarom ook mijn slagzin "Zorg voor Elkaar."





Voor haar actie kreeg Duysens, die zelf voor N-VA in de politiek stapt, de steun van burgemeester Dirk Bauwens van Schilde en schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (Antwerpen.)





Kennis: "Elke ouder hoopt dat zijn kinderen bij het uitgaan geen zotte toeren uithalen en 's morgens weer veilig thuiskomen. De taxi naar huis nemen is daarvoor de juiste werkwijze. Als ouder kan je zelf die app www.taxi.eu op de gsm van je kinderen instellen en je betaalkaart eraan koppelen. Micheline gaat de app promoten op haar affiches. Ik bewonder haar hoe zij vanuit de pijnlijke ervaring met de dood van haar zoon Didier de kracht heeft gevonden voor dit lovenswaardig initiatief."