Tatyana Beloy en Bart Moeyaert trappen Jeugdboekenmaand feestelijk op gang

28 februari 2019

Creatieve duizendpoot Tatiana Beloy en schrijver Bart Moeyaert trokken naar De Kleine Jacob om de Jeugdboekenmaand officieel te starten. De hele maand maart staat in het teken van het jeugdboek. Thema dit jaar is ‘Vriendschap’.

Maart is Jeugdboekenmaand en om het feest van het kinderboek af te trappen zakten Tatyana Beloy en schrijver Bart Moeyaert af naar basisschool De Kleine Jacob. Traditioneel zorgt de Jeugdboekenmaand voor een boost aan activiteiten in bibs, scholen, boekhandels, culturele centra en op verschillende plekken in heel Vlaanderen en Brussel. Scholen nodigen auteurs en illustratoren uit, bibs nodigen klassen uit, organiseren grote lezersfeesten enzovoort.

Tatyana en Bart organiseerden in de Kleine Jacob tal van workshops voor de kinderen en het leeslied van Umans en Roodvonk-band werd gezongen. Daarna gingen illustratoren Tom Schoonooghe en Mattias De Leeuw met enkele klassen aan de slag.

Tatiana is meter van de actie die dit jaar in het teken staat van ‘Vriendschap’. “Boeken kunnen ervoor kunnen zorgen dat kinderen empathischer worden en zich beter kunnen inleven in de leefwereld van een ander. Op die manier draagt lezen bij tot de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen,” zegt Sylvie Dhaene, directeur Iedereen Leest. “In tijden waarin een gebrek aan empathie vaak tot maatschappelijke problemen leidt, vinden wij het belangrijk om aan te geven wat boeken kunnen betekenen voor kinderen die opgroeien in deze wereld. Uit onderzoek blijkt steeds vaker dat fictie helpt om je empathisch vermogen te ontwikkelen. Door een thema als ‘Vriendschap’ te kiezen, willen we die kracht van boeken extra in de kijker zetten. Want empathie is een noodzakelijke voorwaarde voor eender welke vriendschap.’