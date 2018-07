Tartanpiste voor Beerschot Atletiek 10 juli 2018

02u35 0

Jaren hebben ze ervoor gestreden, nu is het zo ver: er ligt een mooie, 90 meter lange tartanpiste van acht banen voor Beerschot Atletiekclub (BVAC) in het Kielpark. "We zijn de stad dankbaar, maar zullen blijven ijveren voor een volledige tartanpiste die de sintelbaan vervangt", zegt voorzitster Betty Autrique.





De voorbije jaren werden trainingen in regenachtige periodes al te vaak beduveld door een ondergelopen sintelpiste. Die is 333,33 meter lang. "Dankzij de nieuwe installatie kan de club vanaf het seizoen 2018-2019 meer jeugdwedstrijden organiseren en kunnen we de atleten comfortabeler en technischer op de sprintnummers trainen", kijkt Betty Autrique vooruit. Bij de jeugd (benjamins, pupillen, miniemen) lopen ze tijdens competities geen 100, maar slechts 60 of 80 meter.





Beerschot Atletiek speelt een erg belangrijke sociale rol op het Kiel. Sinds 2007 steeg het ledenaantal van 50 naar 450. Sportief werpt de volgehouden aanpak vruchten af: op het jongste provinciaal kampioenschap in Mol veroverden BVAC-atleten elf medailles.





De tartanstrook kostte de stad 256.000 euro. (PHT)