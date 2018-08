Taart voor plezantste theater van 't stad DE KOMEDIE COMPAGNIE VIERT TIENDE VERJAARDAG BART HUYSENTRUYT

20 augustus 2018

02u23 0 Antwerpen Met barbecue en taart heeft De Komedie Compagnie zaterdag op Linkeroever haar tiende verjaardag gevierd. Het gezelschap van Dirk Van Vooren en Nico Warrinnier verwierf op korte tijd naam en faam in Antwerpen én daarbuiten. "In hun genre zijn ze uniek", vindt acteur Sven De Ridder.

Tal van bekende acteurs zoals Walter Baele, Peter Bulckaen, Leen Dendievel, Peter Thyssen en Wendy Van Wanten kwamen de tiende verjaardag van De Komedie Compagnie in het Plaasj Kaffee op Linkeroever mee vieren. In het laatste decennium zijn 23 theaterproducties de revue gepasseerd, gespeeld door 60 acteurs en goed voor 250.000 bezoekers. De bekendste producties waren onder meer 'Taxi, taxi', 'De schaar erin' en 'Wat een soep'.





Gebeten door theater

"Ik was al een tijd met theater bezig, toen het idee kwam om zelf een gezelschap op te starten", zegt Dirk Van Vooren (44), die voordien met Luc Caals optrad aan de kust. "Er was nood aan amusement en vooral voor mij een nood aan een plaats waar ik mijn creatief ei kwijt kon." Van Vooren vond steun bij Nico Warrinnier: leeftijdsgenoot, gebeten door theater én de meer realistische van de twee. "We kennen elkaar al dertig jaar, van onze kindertijd in Brugge", zegt Warrinnier. "We zijn tien jaar geleden het avontuur aangegaan met één doel: komedie au sérieux nemen. Dat klinkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. We kiezen niet voor platte billenkletsers, maar gaan voor absolute topkwaliteit met sterke acteurs en geweldige producties. We schrijven bijvoorbeeld nooit zelf onze stukken, maar plukken uit het rijke verleden."





Dat is anders dan wat bijvoorbeeld Sven De Ridder in Antwerpen doet. Maar concurrenten zijn het niet, benadrukt De Ridder. "Dirk en Nico zijn uniek in wat ze doen in Vlaanderen. Dat is alleen maar goed voor wie van theater houdt, en ook voor wie in theater speelt. Het zijn bovendien heel sympathieke mensen om mee samen te werken. Dat we allemaal overeen komen, bewijst het feit dat ik straks meespeel in één van hun nieuwe stukken."





Het West-Vlaamse duo nam vijf jaar geleden ook de concessie over van Theater Elckerlyc in de Frankrijklei. Voordien was Studio 100 daar de uitbater. De zaal met 830 zitjes draait sindsdien uitstekend, met meer dan 200 evenementen en 110.000 bezoekers per jaar. "Op termijn zullen we daar moderniseren", zegt Warrinnier. "Het is bovendien een ideale zaal om er ook onze producties te tonen. We zijn daar heel fier over."





De tiende verjaardag wordt luister bijgezet met twee producties. Vanaf 9 november is er 'Ene gast, twee bazen' in een regie van Stany Crets. In het voorjaar van 2019 volgt 't Schoon Verdiep met onder meer Roel Vanderstukken. Tickets: www.elckerlyc.be.