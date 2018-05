Syriëstrijder tekent verzet aan vanuit buitenland 05 mei 2018

02u45 0 Antwerpen De 33-jarige Youssef I. heeft in Mechelen verzet aangetekend tegen een vonnis dat hem bij verstek voor tien jaar naar de cel stuurde.

De dertiger werd schuldig bevonden aan deelname bij Islamitische Staat (IS). Bij de behandeling van zijn proces verbleef hij in het buitenland. Gedacht werd dat hij nog Syrië zat. Desondanks de extra veiligheidsmaatregelen in de Mechelse rechtbank, was hij ook gisteren niet aanwezig op zijn proces. Hij liet zich vertegenwoordigen door zijn raadsvrouw. "Hij wist niet van de zaak, is nooit verhoord geweest en het was pas bij de aanvraag van zijn nieuw visum om terug te keren naar België dat duidelijk werd waarvoor hij was veroordeeld", klonk het bij de advocate. Ze vroeg om conclusietermijnen. De rechtbank ging daarop in. De zaak gaat verder in september.





Aanslag Centraal Station

De dertiger zal zich dan moeten verantwoorden voor de feiten waarvoor hij in december 2017 samen met de 28-jarige Yussuf E.G. schuldig werd bevonden. Volgens de rechtbank ronselden de twee enkele Antwerpse jongeren om hen vervolgens te laten vertrekken naar Syrië. Ze waren volgens de rechtbank ook nog betrokken in het ramen van een aanslag in het Centraal Station van Antwerpen en waren van plan om Filip Dewinter te ontvoeren en vermoorden (TVDZM)