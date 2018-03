Syriëstrijder komt niet vrij 28 maart 2018

Antwerpen





De teruggekeerde Syriëstrijder Hakim Elouassaki (25) uit Vilvoorde wordt niet vrijgelaten. Het Antwerpse hof van beroep gaat niet in op het verzoek tot voorlopige vrijlating, dat zijn advocaten indienden.





Het proces in beroep over het voormalig Sharia4Belgium-kopstuk Hakim Elouassaki (25), die in eerste aanleg 28 jaar cel kreeg voor terroristische moord, ligt stil omdat er geen deugdelijk psychiatrisch verslag van de geestestoestand van de beklaagde voorligt.





De rechters menen dat Elouassaki, die in Syrië hersenschade opliep door een bomscherf, onderworpen moet worden aan een residentiële observatie gedurende meerdere weken, met een multidisciplinair team. Het pijnpunt in het Belgisch rechtssysteem is dat een inobservatiestelling in het Belgisch penitentiair milieu in de praktijk onmogelijk is.





In Nederland bijvoorbeeld bestaat de mogelijkheid tot inobservatiestelling van aangehouden verdachten wel: in het Pieter Baan Centrum worden verdachten van ernstige misdrijven gedurende 6 weken residentieel onderzocht door gedragsdeskundigen.





De bal ligt in het kamp van het federaal parket om de nodige demarches te ondernemen om alsnog de vereiste en noodzakelijk geachte 'inobservatiestelling' te laten plaatsvinden. Het parket zegt dat het "volop aan een oplossing werkt".





Hakim Elouassaki zou een gegijzelde sjiiet in Syrië een kogel door het hoofd hebben gejaagd, omdat zijn familie het gevraagde losgeld niet kon betalen. (BJS)