Syriëstrijder die wilde gaan skiën, krijgt 37 maanden cel 20 februari 2018

Iliass K. uit Borgerhout is veroordeeld tot 37 maanden celstraf omdat hij geprobeerd heeft zich aan te sluiten bij de terroristische beweging Jawad Al Nusra in Syrië. Zijn broer Youssef zat daar al een tijdje. De man had in februari 2016 de trein naar Zwitserland genomen en wilde daar op het vliegtuig naar Turkije stappen. Hij werd echter gearresteerd en teruggestuurd naar België.





Op zijn proces had Iliass K. beweerd dat hij van plan was te gaan in Turkije. Hij overhandigde de rechters zelfs een pak documentatie over skiën in Turkije.





De rechters geloofden er niets van. Illias K. stond bij collega's al langer bekend als een radicale moslim. Op sociale media verdedigde hij volop de misdaden van moslimterroristen. Hij postte ook foto's van onhoofdingen en lofbetuigingen aan Osama Bin Laden. (PLA)