Syriëganger opgepakt voor geweld tegen zwangere vrouw Patrick Lefelon

26 februari 2019

20u21 21 Antwerpen In Antwerpen is een 19-jarige man opgepakt voor opzettelijke slagen en verwondingen aan een 29-jarige zwangere vrouw, zondag in de hal van haar appartementsgebouw in het district Deurne.

De 19-jarige verdachte is geen onbekende voor het gerecht. Siraj E.M. werd in 2016 al gearresteerd omdat hij naar Syrië wilde reizen om zich aan te sluiten bij radicale moslims. Hij werd in Turkije onderschept. De man werd als minderjarige een tijdlang in een gesloten jeugdinstelling opgesloten. Een aantal meerderjarige vrienden van hem werd later door de rechtbank van Mechelen veroordeeld omdat zij plannen hadden om aanslagen te plegen tegen Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter en in het Centraal Station. Ook Siraj E.M. werkte mee aan die plannen.

Maandag werd Siraj E.M. opgepakt omdat hij tussenbeide kwam tijdens een incident met de zwangere Tatiana Leirs in de Arena-wijk in Deurne. Zij had tegen haar bovenburen opmerkingen gemaakt over een rondslingerende kinderstep in de hal. Vrienden van de bovenburen kwamen ineens opdagen om Tatiana een lesje te leren. Een van hen zou de vrouw geslagen hebben en hard tegen de muur hebben geduwd en later ook nog een ambulancier hebben aangevallen. De twee slachtoffers geraakten lichtgewond.